Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

На Харківщині від COVID-19 одужав наймолодший 5-місячний пацієнт

Він додав, що за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19
У Харківський області одужав наймолодший в області пацієнт, у якого виявили коронавірус. Хлопчику 5 місяців.
На Харківщині від COVID-19 одужав наймолодший 5-місячний пацієнт Фото: РБК-Україна

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, пише "Громадське".

"(За добу - ред.) одужало 25 осіб. Так, на сьогодні в нас уже 186 осіб, які перемогли коронавірус. Серед них і п’ятимісячний хлопчик з Лозівського району - наш наймолодший хворий", - написав голова ОДА. 

Він додав, що за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19. Загалом госпіталізовані 256 осіб (5 у реанімації: 2 людини підключені до апарату ШВЛ, 3 - на кисневій підтримці).

Загалом в області підтвердили 815 випадків коронавірусу, 186 людей одужали, 30 пацієнтів померли.

Нагадаємо, що карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2020 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.