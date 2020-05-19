На Харківщині від COVID-19 одужав наймолодший 5-місячний пацієнт

Він додав, що за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19

У Харківський області одужав наймолодший в області пацієнт, у якого виявили коронавірус. Хлопчику 5 місяців.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, пише "Громадське".

"(За добу - ред.) одужало 25 осіб. Так, на сьогодні в нас уже 186 осіб, які перемогли коронавірус. Серед них і п’ятимісячний хлопчик з Лозівського району - наш наймолодший хворий", - написав голова ОДА.

Він додав, що за останню добу в області лабораторно підтвердили 26 випадків захворювання на COVID-19. Загалом госпіталізовані 256 осіб (5 у реанімації: 2 людини підключені до апарату ШВЛ, 3 - на кисневій підтримці).

Загалом в області підтвердили 815 випадків коронавірусу, 186 людей одужали, 30 пацієнтів померли.

Нагадаємо, що карантин в Україні можуть продовжити до 22 червня.