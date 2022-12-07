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На Херсонщині визволили з полону п’ятьох українців

Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів
На Херсонщині з полону визволили п’ятьох громадян України.
На Херсонщині визволили з полону п’ятьох українців Фото: obozrevatel.com
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Телеграмі.
 
"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначається, серед визволених - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один з них має серйозне бойове поранення.
 
Усі визволені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування, зазначили у ГУР.
 
Як повідомлялося, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував інформаційні матеріали для тих, чиї родичі зникли безвісти, потрапили у полон чи загинули.
 
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12 07 2022 12:51
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