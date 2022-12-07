На Херсонщині визволили з полону п’ятьох українців

Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів

На Херсонщині з полону визволили п’ятьох громадян України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Телеграмі.

"Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед визволених - військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один з них має серйозне бойове поранення.

Усі визволені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування, зазначили у ГУР.

Як повідомлялося, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував інформаційні матеріали для тих, чиї родичі зникли безвісти, потрапили у полон чи загинули.