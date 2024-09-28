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На Херсонщину з російської окупації повернулися троє дітей

28 вересня 2024, 15:47
На Херсонщину з російської окупації повернулися троє дітей
Фото: Укрінформ
З початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області.
На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернули трьох хлопчиків, віком від 13 до 17 років. 
 
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
 
"Двоє дітей — з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувалися в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли цих дітей до Скадовська та росії", — ідеться у повідомленні.
 
Завдяки зусиллям Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини дітей вдалося повернути. Наразі діти в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу.
 
"Вдячний всім, хто докладає надзусиль для порятунку наших дітей. З початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області", — додає Прокудін.
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