На Херсонщину з російської окупації повернулися троє дітей

З початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області.

На підконтрольну Україні територію з російської окупації вдалося повернули трьох хлопчиків, віком від 13 до 17 років.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Двоє дітей — з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувалися в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Окупанти вивезли цих дітей до Скадовська та росії", — ідеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини дітей вдалося повернути. Наразі діти в безпеці, отримують медичну та психологічну допомогу.

"Вдячний всім, хто докладає надзусиль для порятунку наших дітей. З початку 2024 року на підконтрольну територію України повернули 206 дітей з Херсонської області", — додає Прокудін.