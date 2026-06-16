На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М

Загинули двоє пілотів.

Увечері 16 червня на Хмельниччині зазнав авіакатастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Обидва члени екіпажу загинули.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Авіакатастрофа сталася близько 19:00 під час виконання військового завдання. Унаслідок падіння літака загинули льотчик і штурман – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху..." – зазначили у Повітряних силах.

На місці падіння бомбардувальника наразі працюють рятувальники та правоохоронні органи. За попередніми даними, серед цивільних ніхто не постраждав. Причини та всі обставини авіакатастрофи ще встановлюють.