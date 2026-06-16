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На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М

16 червня 2026, 21:07
На Хмельниччині розбився бомбардувальник Су-24М
Скриншот з відео
Загинули двоє пілотів.
Увечері 16 червня на Хмельниччині зазнав авіакатастрофи фронтовий бомбардувальник Су-24М зі складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Обидва члени екіпажу загинули.
 
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
 
Авіакатастрофа сталася близько 19:00 під час виконання військового завдання. Унаслідок падіння літака загинули льотчик і штурман – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.
 
"Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху..." – зазначили у Повітряних силах.
 
На місці падіння бомбардувальника наразі працюють рятувальники та правоохоронні органи. За попередніми даними, серед цивільних ніхто не постраждав. Причини та всі обставини авіакатастрофи ще встановлюють.
війна в Україніавіакатастрофа

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