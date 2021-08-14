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На Ібіці нелегальні вечірки викривають за допомогою іноземних "шпигунів"

Проєкт розпочався кілька днів тому і спочатку планується, що він триватиме до кінця серпня. Утім його можна й продовжити
Влада іспанського курортного острова Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для проникнення на нелегальні вечірки, де можуть порушуватись коронавірусні обмеження та інші закони.
На Ібіці нелегальні вечірки викривають за допомогою іноземних "шпигунів" Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє DPA.
 
"Проєкт розпочався кілька днів тому і спочатку планується, що він триватиме до кінця серпня. Утім його можна й продовжити", - заявив представник влади острова Армандо Тур цієї п'ятниці.
 
Влада, порадившись з місцевою поліцією, найняла детективну компанію, яка, своєю чергою, найняла численних фрілансерів.
 
Ці агенти під прикриттям переважно "іноземці у віці від 30 до 40 років із середньою або високою купівельною спроможністю, тому що це основні характеристики тих, хто відвідує такі заходи", - пояснив Тур.
 
Незаконні вечірки, як зазначається, іноді платні - за вхід більше ніж 100 євро. У деяких випадках такі заходи відвідують понад 500 гостей.
 
Існують вагомі причини для незвичайних "шпигунських" методів, які взялася використовувати влада Ібіци. Адже в поліції не вистачає персоналу, і в будь-якому разі незаконні вечірки майже завжди відбуваються в приватних квартирах або будинках. В Іспанії поліції заборонено проникати у приватну власність просто тому, що там відбувається вечірка.
 
Як повідомлялося, нещодавно Ібіца та інші Балеарські острови мали найвищі показники приросту випадків коронавірусу в Іспанії. Рівень захворюваності протягом семи днів на 100 тисяч осіб наразі складає 226.
 
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14 08 2021 14:33
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