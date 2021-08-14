На Ібіці нелегальні вечірки викривають за допомогою іноземних "шпигунів"

Проєкт розпочався кілька днів тому і спочатку планується, що він триватиме до кінця серпня. Утім його можна й продовжити

Влада іспанського курортного острова Ібіца використовує іноземних "шпигунів" для проникнення на нелегальні вечірки, де можуть порушуватись коронавірусні обмеження та інші закони.

"Проєкт розпочався кілька днів тому і спочатку планується, що він триватиме до кінця серпня. Утім його можна й продовжити", - заявив представник влади острова Армандо Тур цієї п'ятниці.

Влада, порадившись з місцевою поліцією, найняла детективну компанію, яка, своєю чергою, найняла численних фрілансерів.

Ці агенти під прикриттям переважно "іноземці у віці від 30 до 40 років із середньою або високою купівельною спроможністю, тому що це основні характеристики тих, хто відвідує такі заходи", - пояснив Тур.

Незаконні вечірки, як зазначається, іноді платні - за вхід більше ніж 100 євро. У деяких випадках такі заходи відвідують понад 500 гостей.

Існують вагомі причини для незвичайних "шпигунських" методів, які взялася використовувати влада Ібіци. Адже в поліції не вистачає персоналу, і в будь-якому разі незаконні вечірки майже завжди відбуваються в приватних квартирах або будинках. В Іспанії поліції заборонено проникати у приватну власність просто тому, що там відбувається вечірка.

Як повідомлялося, нещодавно Ібіца та інші Балеарські острови мали найвищі показники приросту випадків коронавірусу в Іспанії. Рівень захворюваності протягом семи днів на 100 тисяч осіб наразі складає 226.