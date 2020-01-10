На каналах у Telegram тепер можна залишати коментарі під постами
Так, якщо до каналу прив’язано групу для обговорення, під кожною її публікацією буде нова кнопка для переходу до коментарів. Для кожної публікації буде власний розділ із коментарями, але всі коментарі також надходять до прив’язаної групи для обговорення.
Повідомляє громадське з посиланням на блог Telegram.
Якщо ж вас немає серед учасників групи, прив’язаної до каналу, ви отримуватимете сповіщення про відповіді на коментарі через спеціальний чат «Відповіді».
Якщо ви володієте каналом, то увімкнути коментарі для нього можна у налаштуваннях каналу в розділі «Обговорення».
Як відреагували користувачі?
Неоднозначно. Так, думки читачів нашого Telegram-каналу розділилися. Хтось просить їх відключили і каже, що вони «захламлюють чат», через що його вже не можна буде використовувати для обговорення нагальних тем. Інші оновленням задоволені та наголошують, що тепер «можна нормально і адекватно обговорювати конкретну новину».
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