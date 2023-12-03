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На кліматичному саміті ООН у Дубаї запрацював український павільйон

03 грудня 2023, 18:27
На кліматичному саміті ООН у Дубаї запрацював український павільйон
Фото: Високий Замок
Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

На Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Його через відеозв’язок відкрив очільник міністерства Руслан Стрілець, підкресливши, що його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС. 

Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Сподіваюсь наступного року на СОР ми будемо говорити лише про кліматичні здобутки та зелене відновлення країни”, − сказав він.

Заступника міністра Вікторія Киреєва зі свого боку зазначила, що СОР – це найбільша кліматична конференція, де не лише вирішуються кліматичні питання, а й відстоюються політичні позиції країн. 

Для України важливо продемонструвати, що ми є активним гравцем кліматичного порядку денного та залучити країни до партнерства та підтримки нашого суверенітету та нашого кліматичного курсу”, − сказала урядовиця.

Нагадаємо, саміт у Дубаї розпочався 30 листопада. У ньому беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн, серед них політики, дипломати, бізесмени та фінансисти. Очікується, що ця кліматична конференція ООН стане найбільшою за всю її історію.

 

війна в Україніросія окупантикліматичний саміт

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