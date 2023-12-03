На кліматичному саміті ООН у Дубаї запрацював український павільйон
На Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Його через відеозв’язок відкрив очільник міністерства Руслан Стрілець, підкресливши, що його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.
“Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Сподіваюсь наступного року на СОР ми будемо говорити лише про кліматичні здобутки та зелене відновлення країни”, − сказав він.
Заступника міністра Вікторія Киреєва зі свого боку зазначила, що СОР – це найбільша кліматична конференція, де не лише вирішуються кліматичні питання, а й відстоюються політичні позиції країн.
“Для України важливо продемонструвати, що ми є активним гравцем кліматичного порядку денного та залучити країни до партнерства та підтримки нашого суверенітету та нашого кліматичного курсу”, − сказала урядовиця.
Нагадаємо, саміт у Дубаї розпочався 30 листопада. У ньому беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн, серед них політики, дипломати, бізесмени та фінансисти. Очікується, що ця кліматична конференція ООН стане найбільшою за всю її історію.