На кліматичному саміті ООН у Дубаї запрацював український павільйон

Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

На Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Його через відеозв’язок відкрив очільник міністерства Руслан Стрілець, підкресливши, що його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

“Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Сподіваюсь наступного року на СОР ми будемо говорити лише про кліматичні здобутки та зелене відновлення країни”, − сказав він.