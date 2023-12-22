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CУСПІЛЬСТВО

На конкурсі фото року ЮНІСЕФ перемогла світлина з України

22 грудня 2023, 09:46
На конкурсі фото року ЮНІСЕФ перемогла світлина з України
unicef.de
Зазначається, що світлина польського фотографа Патрика Ярача символізує "світло дитячої стійкості та радості, що пробивається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф".

На конкурсі Фотографія року Дитячого фонду ООН перемогла світлина із зображенням моменту дитячої безтурботності на тлі наслідків агресивної війни рф проти України.

Про це йдеться на сайті ЮНІСЕФ.

"Фотографія 2023 року ЮНІСЕФ показує момент безтурботності під чорними хмарами війни на лузі на північному заході України. У супроводі друзів п'ятирічна Аліна тренується їздити на велосипеді. Напередодні ввечері безпілотник підпалив нафтобазу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що світлина польського фотографа Патрика Ярача символізує "світло дитячої стійкості та радості, що пробивається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф".

"Саме такі діти, як п'ятирічна Аліна та її друзі, дають нам надію і змушують нас із оптимізмом дивитися в майбутнє", - заявила патронеса ЮНІСЕФ Ельке Бюденбендер на церемонії нагородження в Берліні.

За її словами, "в оточенні поганих новин ми зобов'язані зробити все можливе для дітей у всьому світі, щоб разом працювати над тим, щоб приносити добрі новини та перетворювати нестабільні ситуації на прийнятні, і щоб діти скрізь могли зростати в мирі та гідності".

Другу премію отримав німецький фотограф Олівер Вайкен за репортаж про дитячу працю. На його світлині зображені хлопчики в Афганістані, які пролазять на сотні і більше метрів у гори Чинарак, щоб видобувати вугілля в горах на північ від Кабула. Фотографка з роосії Наталія Сапрунова, яка документує трансформацію дитинства в Якутії, отримала третю премію за репортаж про дітей корінного евенкійського народу.

війнадітиЮНІСЕФ

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