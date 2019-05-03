На концертах "Ліги сміху" велася агітація за Зеленського, - "ОПОРА"

"Наші спостерігачі звернули увагу, що у січні 2019 року на концертах, організованих продюсерським центром "Ліга сміху",були зафіксовані ознаки агітації, а саме транслювалося звернення Зеленського"

На концертах "Ліги сміхи", що відбувалися у січні 2019 року у різних регіонах України, зафіксовано ознаки агітації за кандидата на посаду президента Володимира Зеленського.

Про це на прес-конференції заявив аналітик громадської мережі "ОПОРА" Олександром Клюжевим, повідомляє "Укрінформ".

"Наші спостерігачі звернули увагу, що у січні 2019 року на концертах, організованих продюсерським центром "Ліга сміху", засновником якого є кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський, були зафіксовані ознаки агітації, а саме транслювалося звернення Зеленського", - зазначив Клюжев.

За його словами, важливо не допускати виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних - ця законодавча вимога дозволяє контролювати кандидатів під час проведення агітації та здійснення цих витрат виключно з виборчого фонду.

"Відповідно до Закону "Про вибори Президента України", кандидат має право підтримувати концерти або інші розважальні заходи, що здійснюють з виборчого фонду, якщо кандидат цього не робить, то такі концерти або інші розважальні заходи мають уникати здійснення передвиборчої агітації. Бо, якщо така агітація здійснюється на заходах, що не пов'язані з кандидатом, це може бути ознакою порушення обмежень щодо фінансування кампанії", - сказав Клюжев.

Він закликав кандидатів на пост президента, зокрема Зеленського, чітко розмежовувати свою професійну діяльність, бізнес-діяльність та участь у виборчій кампанії.

"Стандарти прозорості фінансування виборів базуються не лише на прямих обмеженнях, що передбачені законом, але й на стандартах прозорості, відкритості, підзвітності будь-яких заходів, що прямо чи опосередковано пов'язані з кандидатами. Це той стандарт, якого мають дотримуватися усі кандидати на пост президента", - наголосив Клюжев.

Нагадаємо, що депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявляє, що 41 мільйонів доларів з "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.