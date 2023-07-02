На кордон із білоруссю Польща підтягує додаткові сили поліції

Все через "напружену ситуацію" на кордоні.

Влада Польщі вирішила направити 500 правоохоронців до свого кордону з білоруссю "через напружену ситуацію".



Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

"У зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні з білоруссю я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліцейськими з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму", – написав Камінський.



За словами міністра, правоохоронці приєднаються до 5 тисяч прикордонників й 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

Згідно з даними прикордонної служби Польщі, в суботу 1 липня відразу 187 осіб намагались нелегально перетнути кордон із білорусі.