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На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина

16 січня 2024, 09:09
На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина
Фото: ДПСУ
Внаслідок відкриття вогню були зафіксували влучання.

На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина між озброєними людьми та ізраїльськими військовими.

Про це повідомила пресслужба  Армії оборони Ізраїлю.

"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем", – йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних осіб.

Внаслідок відкриття вогню військові зафіксували влучання.

ІзраїльЄгипетстрілянинавійна в Україніросія окупанти

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