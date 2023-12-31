На кордоні посилили контроль за виїздом чоловіків

Від них можуть вимагати витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військово-облікових документах.

Прикордонники почали ретельніше перевіряти документи у чоловіків призовного віку, які хочуть виїхати за кордон. Так, у Державній прикордонній службі прокоментували інформацію про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

За його словами, посилення перевірок пов’язане з випадками неодноразових підробок документів. Тому ДПСУ може вимагати військово-облікові документи із записом про відстрочку.

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військово-облікових документах", – вказав Демченко.

Водночас українці публікують в соцмережах відео з кордону, де утворились величезні черги. Люди не одну годину очікують на можливість перетнути кордон