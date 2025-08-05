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На кордоні рф та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування

05 серпня 2025, 21:07
На кордоні рф та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування
Фото: Ехо Кавказа
Серед вимог голодуючих – допустити до них українського консула, пояснити причини затримання, надати можливість залишити територію Грузії

П’ятеро громадян України, які перебувають у підвальному приміщенні прикордонного пункту пропуску "Даріалі" на кордоні між Грузією та росією, оголосили безстрокове голодування.

Про це розповів один із них, Сергій Ларко, у коментарі виданню "Ехо Кавказу".

За словами Ларка, учасники протесту мають намір передати грузинським прикордонникам офіційне повідомлення про початок голодування. Він також надав копію власної заяви з поясненнями мотивів та переліку вимог.
 
"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників та порушення моїх прав", – йдеться в документі. 
 
Чоловік стверджував, що 21 червня 2025 року його депортували з території росії. Після прибуття до Грузії у Сергія, за його словами, вилучили паспорт та зібрали біометричні дані.
 
У своїй заяві він повідомляє, що наразі перебуває у підвалі прикордонного пункту разом із 97 іншими людьми. Серед них є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Також чоловік додав, що йому відмовили у виїзді з країни, а також у праві подати заяву на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання.
 
Серед вимог голодуючих – допустити до них українського консула, пояснити причини затримання, надати можливість залишити територію Грузії або звернутися по міжнародний захист, провести медичне обстеження та припинити утримання в закритому приміщенні. За словами учасників голодування, вони продовжать акцію доти, доки всі вимоги не будуть виконані.
Грузіявійна в Україніросія окупанти

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