На кордоні України з Білоруссю ситуація під контролем, - ДПСУ

Усі підрозділи Сил оборони України, включно з прикордонниками, ЗСУ, Нацгвардією готові до розвитку будь-якої ситуації

Ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою, попри заявлену "перевірку боєготовності військ та перекидання техніки" самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти на скільки вона може нести загрозу нашій країні. І хоча ми не відмічаємо безпосереднього створення угрупування, яке б могло здійснити вторгнення, але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угрупування військ, перевірки бойової готовності — все це показує, що білорусь активно співпрацює з росією і діють по єдиному їхньому задуму”, - зазначив Демченко.

Він запевнив, що всі підрозділи Сил оборони України, включно з прикордонниками, ЗСУ, Нацгвардією готові до розвитку будь-якої ситуації.