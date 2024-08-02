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На кордоні відкриють усі пункти пропуску для військових товарів

02 серпня 2024, 19:33
На кордоні відкриють усі пункти пропуску для військових товарів
Фото: Арсеній Яценюк/facebook.com
Це допоможе оптимізувати логістику, зекономити час і гроші.

Уряд України прийняв рішення про відкриття для військових товарів усіх пунктів пропуску державного кордону. 

Про це йдеться на сайті КМУ

Сьогодні, 2 серпня, Кабмін ухвалив рішення, яке спростить постачання військових товарів через митний кордон України. 

Завдяки постанові розширюється кількість пунктів пропуску для військових товарів на час дії воєнного стану. 

Мова йде про безперешкодне переміщення через всі відкриті пункти пропуску державного кордону України товарів військового призначення, у тому числі, які надходять від держав-партнерів.

Також підприємства, що забезпечують обороноздатність держави, при переміщенні товарів зможуть:

  • уникати ускладнень внаслідок форс-мажорних обставин, пов’язаних з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України;

  • оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

Рішення має допомогти уникнути форс-мажорів через блокування на кордоні. 

 
війна в Українікордонвійськові товари

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