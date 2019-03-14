На кордоні з Росією відновили будівництво стіни, - ДПСУ
З 1 березня 2019 року в Україні відновилися роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з Росією в рамках проекту "Стіна". Про це заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян під час брифінгу.
"З 1 березня на ділянках, де дозволяють погодні умови і стан грунту, відновилися роботи з інженерного облаштування українсько-російського державного кордону. Зараз вдалося активізуватися на ділянці в Луганській області", - повідомив він.
На даний момент підрядники проводять підготовчі роботи для будівництва рокадной дороги і загороджень, а також облаштовують протитранспортні рови.
"Проводиться проект на вишукувальні роботи. Всього з початку місяця вже облаштовано близько 500 м ровів, 120 м загородження типу "Єгоза", підготовлено 1200 м траси для облаштування рокадної дороги", - розповів Слободян.
В Харківській області на ділянці Золочівського району почалися роботи по створенню системи відеоспостереження і контролю.
"На даний час кінцевий термін реалізації проекту – це 2021 рік. На 2019 рік планом передбачено виділення з бюджету для проведення комплексних робіт 400 млн грн за ці кошти заплановано розгорнути значну частину комплексів відео контролю та сигналізації, улаштувати понад 50 км протитранспортних ровів, сітчастої огорожі, загороджень і спіралі типу "Егоза", прокласти майже 70 км рокадних доріг, обладнати переходи через складні ділянки рокадних доріг, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону", - зазначив представник прикордонної служби.
Нагадаємо, 19 листопада 2014 року Кабінет міністрів Арсенія Яценюка прийняв рішення затвердити указ президента про позначення лінії українсько-російського кордону. Проект передбачав спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів і кілька разів змінювався.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"