На кордоні з Росією відновили будівництво стіни, - ДПСУ

За словами прикордонників, зараз вдалося активізуватися на ділянці Луганської області. Підрядні організації проводять підготовчі роботи для будівництва рокадної дороги, улаштування загороджень та облаштовують протитранспортні рови. Продовжуються проектно-вишукувальні роботи

Помічник Голови Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що з 1 березня на тих ділянках, де дозволяють погодні умови, відновилися роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

З 1 березня 2019 року в Україні відновилися роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з Росією в рамках проекту "Стіна". Про це заявив помічник голови ДПСУ Олег Слободян під час брифінгу.

"З 1 березня на ділянках, де дозволяють погодні умови і стан грунту, відновилися роботи з інженерного облаштування українсько-російського державного кордону. Зараз вдалося активізуватися на ділянці в Луганській області", - повідомив він.

На даний момент підрядники проводять підготовчі роботи для будівництва рокадной дороги і загороджень, а також облаштовують протитранспортні рови.

"Проводиться проект на вишукувальні роботи. Всього з початку місяця вже облаштовано близько 500 м ровів, 120 м загородження типу "Єгоза", підготовлено 1200 м траси для облаштування рокадної дороги", - розповів Слободян.

В Харківській області на ділянці Золочівського району почалися роботи по створенню системи відеоспостереження і контролю.

"На даний час кінцевий термін реалізації проекту – це 2021 рік. На 2019 рік планом передбачено виділення з бюджету для проведення комплексних робіт 400 млн грн за ці кошти заплановано розгорнути значну частину комплексів відео контролю та сигналізації, улаштувати понад 50 км протитранспортних ровів, сітчастої огорожі, загороджень і спіралі типу "Егоза", прокласти майже 70 км рокадних доріг, обладнати переходи через складні ділянки рокадних доріг, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону", - зазначив представник прикордонної служби.

Нагадаємо, 19 листопада 2014 року Кабінет міністрів Арсенія Яценюка прийняв рішення затвердити указ президента про позначення лінії українсько-російського кордону. Проект передбачав спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів і кілька разів змінювався.