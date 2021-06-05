На кордоні з Україною залишається близько 80 тисяч російських військ

Деякі російські підрозділи отримали накази повернутися до своїх казарм до 1 травня, і вони відійшли від кордону

Росія вивела лише декілька тисячі військових від кордону з Україною, попри заяви міністра оборони РФ наприкінці квітня про повернення військових на місця постійної дислокації.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на високопоставлених представників адміністрації президента США Джо Байдена, зазначає "Громадське".

Деякі російські підрозділи отримали накази повернутися до своїх казарм до 1 травня, і вони відійшли від кордону, заявили джерела. Водночас багато підрозділів залишили біля кордону свою техніку. В адміністрації вважають це сигналом, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову.

За даними високопосадовців Міноборони США, біля різних ділянок кордону з Україною залишаються приблизно 80 тисяч російських військ - це досі найбільша кількість військових на кордонах із моменту анексії Криму у 2014 році.

Крім того, в адміністрації Байдена сприймають постійну присутність російських військ на кордоні з Україною так: це попередження від Путіна про те, що він може зрівнятися або й перевершити за кількістю військових, які беруть участь у навчаннях США і НАТО у Європі.

Так, 4 травня в Албанії розпочалися навчання 28 тисяч військових зі США та Європи, які триватимуть два місяці. Наступного місяця НАТО також проведе навчання у Румунії та Португалії.

Військові аналітики зазначають, що нарощування військової присутності РФ відбувалося, зокрема для того, щоб перевірити рішучість Байдена як нового президента США.

Також деякі чиновники заявляли, що розгортання військ мало показати Україні межі західної підтримки. Водночас американські чиновники уточнюють, що досі остаточно невпевнені, які саме цілі були й залишаються у Путіна у зв'язку з нарощуванням військ.

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