На кордоні зі Словаччиною технічні роботи: рух обмежено

Жителі перекрили трасу Київ-Чоп через інцидент з поліцейськими. Фото: соцмережі

Це стосуватиметься водіїв, велосипедистів та пішоходів.

Від сьогодні і до 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході Убля - Малий Березний тимчасово обмежено рух через технічні роботи.

Про це повідомили у Державній митній службі.

В ці дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений чи призупинений.

Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути обережними під час перетину державного кордону і дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.

Громадяни можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами Вишне Нємецьке - Ужгород або Велке Слеменце - Малі Селменці, призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом Чірна над Тісою - Чоп.