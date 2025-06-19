На кордоні зі Словаччиною технічні роботи: рух обмежено
Від сьогодні і до 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході Убля - Малий Березний тимчасово обмежено рух через технічні роботи.
Про це повідомили у Державній митній службі.
В ці дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений чи призупинений.
Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути обережними під час перетину державного кордону і дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.
Громадяни можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами Вишне Нємецьке - Ужгород або Велке Слеменце - Малі Селменці, призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом Чірна над Тісою - Чоп.