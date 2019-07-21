На КПВВ "Майорське" відновили роботу

"КПВВ функціонуватиме у реверсному режимі. Зокрема, спочатку через лінію розмежування будуть пропущені громадяни, які слідують на тимчасово окуповану територію"

Прикордонники відновили роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське".

"КПВВ функціонуватиме у реверсному режимі. Зокрема, спочатку через лінію розмежування будуть пропущені громадяни, які слідують на тимчасово окуповану територію", - повідомили у прес-службі ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що на КПВВ "Майорське" виявили 13 вибухових пристроїв, внаслідок чого оголосили режим "червоний".

Також на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" знайшли вибухонебезпечний предмет: рятувальники ініціювали питання про тимчасове закриття пункту пропуску.

15 липня КПВВ "Майорське" також зупиняв роботу через анонімний дзвінок про замінування. Тоді вибухівки не було виявлено.

Нагадаємо, щодоби пункти пропуску між контрольованою урядом України та окупованою частинами Донбасу перетинають близько 35 тисяч людей.