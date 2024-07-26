На Красній площі підпалив себе вчений-розробник російського оборонпрому

Поліцейські повалили його на землю та загасили.

На Красній площі в москві пенсіонер намагався підпалити себе. За даними низки російських ЗМІ, це голова Науково-дослідного інституту, який займається військовими розробками.

Так, вдень 26 липня чоловік облив себе горючою рідиною та підпалив. Поліцейські повалили його на землю та загасили. Він одержав лише легкі опіки, його допитують.

За даними каналу, це керівник Центрального науково-дослідного інституту "Хвиля" 74-річний Володимир Арсеньєв. НДІ, в якому він працює, розробляє та виробляє комплектуючі для радіостанцій сухопутних військ, авіації та ВМФ рф.