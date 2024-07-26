Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Красній площі підпалив себе вчений-розробник російського оборонпрому

26 липня 2024, 19:11
На Красній площі підпалив себе вчений-розробник російського оборонпрому
Фото: Reuters
Поліцейські повалили його на землю та загасили.
На Красній площі в москві пенсіонер намагався підпалити себе. За даними низки російських ЗМІ, це голова Науково-дослідного інституту, який займається військовими розробками.
 
Про це пише Mash.
 
Так, вдень 26 липня чоловік облив себе горючою рідиною та підпалив. Поліцейські повалили його на землю та загасили. Він одержав лише легкі опіки, його допитують.
 
За даними каналу, це керівник Центрального науково-дослідного інституту "Хвиля" 74-річний Володимир Арсеньєв. НДІ, в якому він працює, розробляє та виробляє комплектуючі для радіостанцій сухопутних військ, авіації та ВМФ рф.
 
Торік Арсеньєва звинуватили у навмисному зриві термінів постачання замовлень для війни в Україні. За версією звинувачення він вкрав документацію на розробки іншого підприємства. Пізніше перевірка порушень не знайшла, а Арсеньєв подав позов про захист честі та достоїнств.
 
У той же час Baza пише, що Арсеньєв написав заяву в Слідчий комітет, в якому повідомив, що підприємство навмисне банкрутують і не дають йому виконати держоборонзамовлення.

 

підпалвійна в Україніоборонна промисловістьросія окупанти

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється