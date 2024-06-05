Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Красній площі в москві з'явився напис "ГУР"

05 червня 2024, 18:45
На Красній площі в москві з'явився напис
Фото: reuters.com
В інтернеті з'явилося відео, як на пам'ятнику Жукова, який в центрі столиці росії, написали "ГУР".

Про це стало відомо із соцмереж. 

На центральній Манежній площі москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР". 

Його можна розшифрувати як "Головне управління розвідки" - тобто військова розвідка України. 

росЗМІ пишуть, що напис з'явився ще ввечері 3 червня, і що його зробили дві медсестри 55-ти і 28-ми років - нібито під впливом шахраїв. 

Їх затримали. Родичі розповіли, що шахраї спілкувалися з медсестрами протягом тижня і навіть погрожували їм, якщо вони не залишать напис.

 
МоскваГУР

Останні матеріали

Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Політика
Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер
Переклад iPress – 04 червня 2024, 00:27
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється