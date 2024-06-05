На Красній площі в москві з'явився напис "ГУР"

В інтернеті з'явилося відео, як на пам'ятнику Жукова, який в центрі столиці росії, написали "ГУР".

Про це стало відомо із соцмереж.

На центральній Манежній площі москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР".

Його можна розшифрувати як "Головне управління розвідки" - тобто військова розвідка України.

росЗМІ пишуть, що напис з'явився ще ввечері 3 червня, і що його зробили дві медсестри 55-ти і 28-ми років - нібито під впливом шахраїв.

Їх затримали. Родичі розповіли, що шахраї спілкувалися з медсестрами протягом тижня і навіть погрожували їм, якщо вони не залишать напис.