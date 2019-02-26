На Кубі пройшов референдум за нову конституцію

Жителі Куби на референдумі проголосували за нову конституцію країни, за попередніми результатами, її схвалили майже 87% учасників голосування.

Проти проголосували 9% громадян, повідомляє DW.

Явка на референдумі склала 84,4%.

У новій конституції Куби прописано соціалістичну орієнтацію країни одночасно з відкриттям місцевої економіки. Згідно зі змінами, президент Куби зможе займати свою посаду не більш ніж десять років і вперше з 1976 року вводиться посада прем'єр-міністра. Комуністична партія залишається єдиною законною політичною силою в країні.

У конституції з'явилося поняття приватної власності, а іноземні інвестиції визнано важливим фактором економічного зростання. Запропоновано також розширити повноваження парламенту - Національної асамблеї народної влади. Зараз її скликають лише двічі на рік, а між сесіями її функції виконує Держрада.

Нова конституція забороняє дискримінацію за ознакою статі, етнічного походження або через фізичні вади. ЛГБТ-спільноти сподіваються, що вона також узаконить одностатеві шлюби.

Також, у грудні минулого року Куба відкрила жителям доступ до мобільного інтернету.