На Куп'янському напрямку окупантів масово косить "мишача лихоманка" – ГУР

Українська розвідка повідомляє, що скарги окупантів на лихоманку командування проігнорувало, що значно знизило боєздатність російських солдатів.

У підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, на Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої "мишачої лихоманки". Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

"Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип. У підсумку - "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів", – повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.