На Курщині фронт залишається під контролем ЗСУ –Сирський
20 жовтня 2024, 12:57
Фото Міністерства оборони України
За словами генерала, були ухвалені рішення з метою упередження дій ворога і завдання окупантам максимальних втрат.
У Курській області росії українські Сили оборони й надалі тримають під своїм контролем фронт.
Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook.
За його словами, він працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області рф, де "українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання":
"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем".
Він додав, що провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад та заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, і надав допомогу в вирішенні проблемних питань.
"Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - відзначив Сирський.
Також Сирський акцентував, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.