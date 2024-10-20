На Курщині фронт залишається під контролем ЗСУ –Сирський

За словами генерала, були ухвалені рішення з метою упередження дій ворога і завдання окупантам максимальних втрат.

У Курській області росії українські Сили оборони й надалі тримають під своїм контролем фронт.

Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, він працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області рф, де "українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання":

"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем".

Він додав, що провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад та заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, і надав допомогу в вирішенні проблемних питань.