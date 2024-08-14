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На Курщині можлива поява військових комендатур

14 серпня 2024, 16:53
На Курщині можлива поява військових комендатур
iakursk.ru
Українці захищають себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснюють активні дії на російській території, зазначив президент.
На Курщині Україна сформувала "буферну (санітарну) зону", до неї буде відкрито доступ МКЧХ, ООН та інших міжнародних організацій для здійснення гуманітарних заходів.
 
Про це йшлося на нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський.
 
Там, зокрема, обговорили питання щодо створення військових комендатур в Курській області. 
 
"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", - написав Зеленський.
 
Він підкреслив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.
 
"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив президент.
 
Своєю чергою, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив про проведену нараду під головуванням Зеленського щодо стабілізаційних заходів у Курській області.
 
"У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області. Спільно з усіма учасниками наради обговорювали гарантії безпеки на цій території… На нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів", - інформує він.
 
Як зазначив Лубінець, у "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів.

 

війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийКурська областьросія окупанти

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