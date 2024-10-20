На Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів

Розвідувальний підрозділ бригади взяв штурмом позицію російських морпіхів.

Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських морських піхотинців у Курській області.

Про це вони повідомили в Telegram.

"Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України не втомлюється виписувати квитки "на концерт до Кобзона" недовоїнам зі 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвідувальний підрозділ бригади взяв штурмом позицію російських морпіхів.

"Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути. На відео видно дев’ять «хороших» руських, проте знищено було 14", – зазначили десантники.