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На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул

30 квітня 2025, 09:53
На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул
iakursk.ru
Пхеньян офіційно визнав, що за наказом Кім Чен Ина скерував своїх військових воювати проти України на боці рф
В Україні загинуло приблизно 600 північнокорейських військових, які воюють на боці росії.
 
Про це повідомили Reuters офіційні особи Сеула з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.  
 
За даними агентства, втрати КНДР становлять 4,7 тис. солдатів убитими й пораненими, попри те, що вони набули досвіду з моменту вступу у війну.
 
"Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш некомпетентними, а їхня бойова спроможність значно покращилася, оскільки вони звикли використовувати нову зброю, таку як безпілотники", – повідомив журналістам після брифінгу член парламентського комітету з розвідки Національної розвідувальної служби Південної Кореї Лі Сон Квен.  
 
Посадовець додав, що тіла загиблих північнокорейських солдатів кремували в Курську, а тоді доправили в КНДР.
 
Загалом, за оцінками розвідки Сеула, КНДР скерувала в Україну приблизно 15 тис. військових. Пхеньян підтвердив, що за наказом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина спрямував війська воювати на боці росії у війні в Україні й що нібито "допоміг відновити контроль над російською територією, окупованою Україною". 

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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