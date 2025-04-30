На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів – Сеул

В Україні загинуло приблизно 600 північнокорейських військових, які воюють на боці росії.

За даними агентства, втрати КНДР становлять 4,7 тис. солдатів убитими й пораненими, попри те, що вони набули досвіду з моменту вступу у війну.

"Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш некомпетентними, а їхня бойова спроможність значно покращилася, оскільки вони звикли використовувати нову зброю, таку як безпілотники", – повідомив журналістам після брифінгу член парламентського комітету з розвідки Національної розвідувальної служби Південної Кореї Лі Сон Квен.

Посадовець додав, що тіла загиблих північнокорейських солдатів кремували в Курську, а тоді доправили в КНДР.

Загалом, за оцінками розвідки Сеула, КНДР скерувала в Україну приблизно 15 тис. військових. Пхеньян підтвердив, що за наказом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина спрямував війська воювати на боці росії у війні в Україні й що нібито "допоміг відновити контроль над російською територією, окупованою Україною".