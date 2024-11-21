На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ

Генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська

Високопоставлений північнокорейський генерал отримав поранення в Курській області.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Анонімний західний чиновник повідомив, що північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська.

Журналісти підкреслили, що це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що "високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту".