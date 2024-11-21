На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
21 листопада 2024, 21:55
Фото: з відкритих джерел
Генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська
Високопоставлений північнокорейський генерал отримав поранення в Курській області.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Анонімний західний чиновник повідомив, що північнокорейський генерал був поранений під час нещодавнього українського удару в районі Курська.
Журналісти підкреслили, що це перший випадок, коли західні офіційні особи підтвердили, що "високопоставлений північнокорейський військовий став жертвою ескалації російсько-українського конфлікту".