На Київщині горять 5 торф`янників
Рятувальники Київщини повідомили, що тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем, наразі ліквідують 5 осередків займання.
Про це повідомили у Державній службі з надзаичайних ситуації Київщини.
"Повідомляється, що 2 осередки торф’яних пожеж гасять у селі Соснівка та смт Димер Вишгородського району; 2 осередки - у селі Красний Ріг та смт Гостомель Бучанського району; 1 - у с. Нові Безрадичі Обухівського району", - йдеться у повідомленні.
Щоб захистити себе від впливу забрудненого повітря рятувальники радять: залишатись вдома та закривати вікна; при виході на вулицю одягати окуляри та маску; проводити вологе прибирання хоча б один раз на день; уникати надмірної фізичної активності; тимчасово не провітрювати квартиру; пити багато води.
Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку Київ знову був окутаний димкою.
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