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На Київщині горять 5 торф`янників

Рятувальники гасят пожежі. Ситуація під контролем.
На Київщині горять 5 торф`янників Фото: ДСНС

Рятувальники Київщини повідомили, що тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем, наразі ліквідують 5 осередків займання.

Про це повідомили у Державній службі з надзаичайних ситуації Київщини.

"Повідомляється, що 2 осередки торф’яних пожеж гасять у селі Соснівка та смт Димер Вишгородського району; 2 осередки - у селі Красний Ріг та смт Гостомель Бучанського району; 1 - у с. Нові Безрадичі Обухівського району", - йдеться у повідомленні.

Щоб захистити себе від впливу забрудненого повітря рятувальники радять: залишатись вдома та закривати вікна; при виході на вулицю одягати окуляри та маску; проводити вологе прибирання хоча б один раз на день; уникати надмірної фізичної активності; тимчасово не провітрювати квартиру; пити багато води.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку Київ знову був окутаний димкою.


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02 09 2022 14:44
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