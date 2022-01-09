На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ

Залишилося ще два

"У Київській області, станом на 20:00, ліквідовано чотири осередки загорання торфовищ", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Ліквідовано чотири осередки загорання торфовищ:

с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га;

с. Шибене Бучанського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га;

с. Стоянка Бучанського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га;

с. Феневичі Вишгородського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.

Також триває гасіння двох осередків у селі Соснівка Вишгородського району та селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району.

У ДСНС запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, 28 серпня 2022 року у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу, у зв’язку з чим киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.