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На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ
Фото: kyivobl.mns.gov.ua
"У Київській області, станом на 20:00, ліквідовано чотири осередки загорання торфовищ", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Ліквідовано чотири осередки загорання торфовищ:
с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га;
с. Шибене Бучанського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,3 га;
с. Стоянка Бучанського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,7 га;
с. Феневичі Вишгородського району - ліквідовано пожежу торфу на площі 0,003 га.
Також триває гасіння двох осередків у селі Соснівка Вишгородського району та селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району.
У ДСНС запевнили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.
Нагадаємо, 28 серпня 2022 року у Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу, у зв’язку з чим киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.
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