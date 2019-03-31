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На Київщині поліція вилучила 600 кг героїну на $50 млн, - ФОТО

Затримали чотирьох підозрюваних. Це – громадяни Молдови, Туреччини і двоє громадян Македонії
Голова Національної поліції Сергій Князев заявив, що у Київській області вилучено 600 кг героїну вартістю $50 млн.
На Київщині поліція вилучила 600 кг героїну на $50 млн, - ФОТО

"Ніколи ще не бачив такої кількості героїну, вилученого українською поліцією. Дорослішаємо. 100 кг отрути вилучили ще вночі і 500 кг кілька годин тому. Нашу столицю наркозбувачі використовували як "склад" задля подальших поставок отрути до інших країн", – сказав Князев, інформує Міністерство внутрішніх справ у Facebook.


 

Затримали чотирьох підозрюваних. Це – громадяни Молдови, Туреччини і двоє громадян Македонії.

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31 03 2019 18:02
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