CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова Національної поліції Сергій Князев заявив, що у Київській області вилучено 600 кг героїну вартістю $50 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині поліція вилучила 600 кг героїну на $50 млн, - ФОТО
Затримали чотирьох підозрюваних. Це – громадяни Молдови, Туреччини і двоє громадян Македонії
"Ніколи ще не бачив такої кількості героїну, вилученого українською поліцією. Дорослішаємо. 100 кг отрути вилучили ще вночі і 500 кг кілька годин тому. Нашу столицю наркозбувачі використовували як "склад" задля подальших поставок отрути до інших країн", – сказав Князев, інформує Міністерство внутрішніх справ у Facebook.
Затримали чотирьох підозрюваних. Це – громадяни Молдови, Туреччини і двоє громадян Македонії.
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