НОВИНИУ селі Мощун Київської області родина, яка втратила житло внаслідок російської агресії, стала першими мешканцями будинку волонтерського проєкту "Єврокурінь"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині презентували перший "Єврокурінь"
Фото:gostomel-rada.gov.ua
За словами ініціатора проєкту Олесія Сатова, житло має зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Основним матеріалом для будівництва житла був обраний пінопласт - оброблений фарбою, він є надійним і витривалим будматеріалом.
Будинок умебльований та обладнаний побутовими приладами, до нього підведені всі комунікації: електро- та водопостачання, водовідведення, повідомляє Укрінформ.
За словами сільського старости Петра Макушенка, у Мощуні знищено вщент понад 150 будинків, не враховуючи сотні зруйнованих споруд у дачних кооперативах поблизу села. Наразі близько сотні родин написали заяви на зведення тимчасового житла.
"Якщо до осені та зими не буде вирішено проблему з проживанням, люди опиняться в критичній ситуації. Й ми дуже сподіваємося на допомогу держави, спонсорів", - сказав Макушенко і подякував волонтерам.
Перша мешканка Єврокуреня Наталя Заїка також подякувала всім причетним до цього проєкту: "У нас маленька дитина, і я не уявляла, як ми переживемо цю осінь та зиму. Тепер ми маємо хоч і невеличке, але зручне і затишне житло".
Проєкт побудови тимчасового житла для людей, що втратили помешкання внаслідок російської агресії, "Єврокурінь" здійснюється в межах волонтерського проєкту "Купи мені дім".
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