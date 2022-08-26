На Київщині презентували перший "Єврокурінь"

У селі Мощун Київської області родина, яка втратила житло внаслідок російської агресії, стала першими мешканцями будинку волонтерського проєкту "Єврокурінь"

За словами ініціатора проєкту Олесія Сатова, житло має зберігати тепло взимку та прохолоду влітку. Основним матеріалом для будівництва житла був обраний пінопласт - оброблений фарбою, він є надійним і витривалим будматеріалом.

Будинок умебльований та обладнаний побутовими приладами, до нього підведені всі комунікації: електро- та водопостачання, водовідведення, повідомляє Укрінформ.

За словами сільського старости Петра Макушенка, у Мощуні знищено вщент понад 150 будинків, не враховуючи сотні зруйнованих споруд у дачних кооперативах поблизу села. Наразі близько сотні родин написали заяви на зведення тимчасового житла.

"Якщо до осені та зими не буде вирішено проблему з проживанням, люди опиняться в критичній ситуації. Й ми дуже сподіваємося на допомогу держави, спонсорів", - сказав Макушенко і подякував волонтерам.

Перша мешканка Єврокуреня Наталя Заїка також подякувала всім причетним до цього проєкту: "У нас маленька дитина, і я не уявляла, як ми переживемо цю осінь та зиму. Тепер ми маємо хоч і невеличке, але зручне і затишне житло".

Проєкт побудови тимчасового житла для людей, що втратили помешкання внаслідок російської агресії, "Єврокурінь" здійснюється в межах волонтерського проєкту "Купи мені дім".