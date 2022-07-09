На Київщині проводяться навчання саперів, можливі вибухи

Мешканців просять не лякатись

У Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

"На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.