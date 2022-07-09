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На Київщині проводяться навчання саперів, можливі вибухи
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
У Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
"На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.
Раніше повідомлялося, що ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань.
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