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На Київщині проводяться навчання саперів, можливі вибухи

Ольга
Матарикіна
Мешканців просять не лякатись
На Київщині проводяться навчання саперів, можливі вибухи Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
У Вишгородському районі 7 вересня проводяться навчання саперів, тому можливі вибухи.
 
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
 
"На території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
 
Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів.
 
Раніше повідомлялося, що ДСНС запустила застосунок, де можна повідомити про вибухівку та ознайомитись з картою мінувань.
 
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07 09 2022 16:38
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