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На Київщині "пункти незламності" відкриють на базі храмів ПЦУ

25 грудня 2022, 09:01
На Київщині
ПЦУ Київщина
Наразі у Київській області працює понад 400 "пунктів незламності"

У Київській області "пункти незламності" відкриють на базі храмів Православної церкви України.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба після зустрічі з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

"Обговорили ситуацію в Київській області, міжконфесійні взаємовідносини та гуманітарні проєкти для жителів області. Одним із таких є "пункти незламності", що будуть створені на базі храмів", - зазначив Кулеба.

Він подякував митрополиту за підтримку та допомогу Київщині, а також зазначив, що для нього велика честь отримати від предстоятеля ПЦУ орден Архистратига Божого Михаїла І ступеня.

Наразі у Київській області працює понад 400 "пунктів незламності".


КиївщинаУкраїнаЦерквиПЦУпункт незламності

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