На Київщині сьогодні російськими ракетами пошкоджені 28 приватних будинків
14 січня 2023, 18:41
руїни на Київщині після російських ракет
На щастя, без постраждалих
У Київській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян пошкоджено 28 житлових будинків, повідомила Київська обласна військова адміністрація.
"28 житлових будинків пошкоджено. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні зранку російські війська здійснили три масованих ракетних обстріли всієї території України.