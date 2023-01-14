На Київщині сьогодні російськими ракетами пошкоджені 28 приватних будинків

руїни на Київщині після російських ракет

На щастя, без постраждалих

У Київській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян пошкоджено 28 житлових будинків, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"28 житлових будинків пошкоджено. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку російські війська здійснили три масованих ракетних обстріли всієї території України.