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На Київщині військовий "під амфетаміном" застрелив чоловіка в гуртожитку, - ФОТО

Нападника затримано
У неділю, 18 серпня, в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець-контрактник відкрив стрілянину, в результаті чого загинув чоловік.
На Київщині військовий "під амфетаміном" застрелив чоловіка в гуртожитку, - ФОТО Фото: військова прокуратура

"22-річний старший солдат зробив чотири постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина. Один з пострілів влучив потерпілому в груди, інший - у праву ногу. Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер у реанімації Броварської центральної районної лікарні", - повідомив у Facebook прессекретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Нападника затримано згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу. Медична експертиза підтвердила, що на момент скоєння злочину він перебував у стані наркотичного сп'яніння - під дією амфетаміну.

Відомості внесено відомості до Єдиного реєстру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Досудове розслідування здійснюється Броварським відділом поліції ГУ НП у Київської області, процесуальне керівництво - військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

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