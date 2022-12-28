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ПОЛІТИКА

На Київщині встановлять акустичні датчики для виявлення дронів та ракет

28 грудня 2022, 19:56
На Київщині встановлять акустичні датчики для виявлення дронів та ракет
Київська область
У Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб виявляти російські дрони або ракети

У Київській області встановлять спеціальні акустичні датчики, щоб виявляти російські дрони або ракети навіть у тих місцях, де немає людей.

Про це в інтерв’ю виданню "Моя Київщина" сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.

"У Чорнобильській зоні були проведені відповідні роботи, і нині всі сили безпеки вже користуються інформацією, яка надходить звідти. Що стосується акустичних датчиків… Було прийняте рішення по можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які будуть у змозі збирати акустичну інформацію і своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО", – заявив він.

Начальник поліції столичної області зазначив, що це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру і не лише підстанції, які постійно обстрілює РФ, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари РФ.

"Це датчики додаткового збору інформації, які дозволять ППО отримувати інформацію не тільки з радарів, лінії "102", а і, наприклад, в тих місцях, де немає людей. Тому якщо інформація буде передана завчасно, це дозволить військовим збити дрон чи ракету", – додав голова поліції Київщини.


війнадрониКиївщинаракетиУкраїна

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