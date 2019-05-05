Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині застрелили заступника начальника відділення поліції

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину, в області введено спеціальну операцію "Сирена"
У Київській області невідомий застрелив заступника Баришівського відділення поліції, завдавши йому вогнепальне поранення.
На Київщині застрелили заступника начальника відділення поліції

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, інцидент стався в ніч на 5 травня, коли правоохоронець перебував поза виконанням службових обов'язків.  

"Встановлено, що працівник поліції перебував в одному з кафе м.Баришівка. Коли чоловік вийшов на терасу, невідомий завдав йому кульове поранення у шию. Медики не змогли врятувати життя постраждалому", - повідомили в управлінні поліції. 

"За фактом навмисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 05 2019 11:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.