На Київщині знищено понад 48 тис. вибухонебезпечних предметів За добу піротехніки обстежили 191,70 га території

Близько 48 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери на Київщині.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Київська ОВА в суботу. "За добу піротехніки обстежили 191,70 га території. Перевірено 10,04 км автомобільних доріг, 7 об'єктів, знешкоджено 351 одиницю ВОП. Загалом із початку робіт обстежено 17739,81 га території, 1128 об'єктів, 615,64 км автомобільних доріг і 7 км залізничних колій, 1080,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 47 734 ВОП", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

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