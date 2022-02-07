CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 48 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери на Київщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині знищено понад 48 тис. вибухонебезпечних предметів
За добу піротехніки обстежили 191,70 га території
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Київська ОВА в суботу.
"За добу піротехніки обстежили 191,70 га території. Перевірено 10,04 км автомобільних доріг, 7 об'єктів, знешкоджено 351 одиницю ВОП. Загалом із початку робіт обстежено 17739,81 га території, 1128 об'єктів, 615,64 км автомобільних доріг і 7 км залізничних колій, 1080,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 47 734 ВОП", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
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