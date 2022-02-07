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На Київщині знищено понад 48 тис. вибухонебезпечних предметів

За добу піротехніки обстежили 191,70 га території
Близько 48 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери на Київщині.
На Київщині знищено понад 48 тис. вибухонебезпечних предметів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Київська ОВА в суботу.

"За добу піротехніки обстежили 191,70 га території. Перевірено 10,04 км автомобільних доріг, 7 об'єктів, знешкоджено 351 одиницю ВОП. Загалом із початку робіт обстежено 17739,81 га території, 1128 об'єктів, 615,64 км автомобільних доріг і 7 км залізничних колій, 1080,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 47 734 ВОП", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

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02 07 2022 14:27
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