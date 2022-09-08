На китайському острові через коронавірус застрягли 80 тисяч туристів

Вони зобов'язані не підвищувати цін на розміщення та не відхиляти запитів туристів на продовження терміну перебування. Вони також повинні надати 50-відсоткову знижку на продовження терміну перебування

За останні дні на острові Хайнань на півдні Китаю було виявлено понад 1000 випадків COVID-19. Влада прийняла рішення запровадити обмеження, скасувавши на минулі вихідні всі рейси та поїзди з острова або на острів, тому там застрягли понад 80 тис. туристів.

Про це повідомляє телеканал BFMTV, передає Укрінформ.

Зокрема, у Санья, туристичному приморському місті на півдні острова з населенням понад мільйон жителів, громадські розважальні заклади, такі як спа, караоке-бари та бари закриті з минулого тижня, але супермаркети та аптеки залишаються доступними.

Зазначається, що відпочивальники, які бажають виїхати, повинні надати п’ять негативних тестів за останні сім днів, а тим часом вони повинні залишатися в ізоляції. На своєму сайті місто Санья заявляє про відкриття у вівторок лабораторії з можливістю аналізу 100 тис. тестів на COVID-19 на день.

Місто стверджує, що відкрило багато пунктів перевірки, де жителі та іноземці щодня шикуються в чергу, щоб отримати дозвіл на виїзд.

Також у муніципалітеті заявляють, що по всьому місту готелі мають надавати гостям знижку 50% до скасування обмежень на поїздки.

"Вони зобов'язані не підвищувати цін на розміщення та не відхиляти запитів туристів на продовження терміну перебування. Вони також повинні надати 50-відсоткову знижку на продовження терміну перебування", - пояснив заступник генерального секретаря муніципального уряду Санья Йє Кайчжун.

Туристи, які застрягли на острові, скаржаться, що в них немає дати повернення, як і немає жодного бачення щодо цього.

"Ми бронюємо щодня, і рейс скасовується щодня", — розповів на TF1 французький турист Ніколя Костер, який продовжує залишатися на острові Хайнань.

Як повідомлялось, Китай є єдиною великою економікою, яка продовжує застосовувати стратегію нульового поширення COVID-19, запроваджуючи карантинні заходи та тривалі карантини.