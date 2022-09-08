НОВИНИЗа останні дні на острові Хайнань на півдні Китаю було виявлено понад 1000 випадків COVID-19. Влада прийняла рішення запровадити обмеження, скасувавши на минулі вихідні всі рейси та поїзди з острова або на острів, тому там застрягли понад 80 тис. туристів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На китайському острові через коронавірус застрягли 80 тисяч туристів
Вони зобов'язані не підвищувати цін на розміщення та не відхиляти запитів туристів на продовження терміну перебування. Вони також повинні надати 50-відсоткову знижку на продовження терміну перебування
Фото: Getty Images
Про це повідомляє телеканал BFMTV, передає Укрінформ.
Зокрема, у Санья, туристичному приморському місті на півдні острова з населенням понад мільйон жителів, громадські розважальні заклади, такі як спа, караоке-бари та бари закриті з минулого тижня, але супермаркети та аптеки залишаються доступними.
Зазначається, що відпочивальники, які бажають виїхати, повинні надати п’ять негативних тестів за останні сім днів, а тим часом вони повинні залишатися в ізоляції. На своєму сайті місто Санья заявляє про відкриття у вівторок лабораторії з можливістю аналізу 100 тис. тестів на COVID-19 на день.
Місто стверджує, що відкрило багато пунктів перевірки, де жителі та іноземці щодня шикуються в чергу, щоб отримати дозвіл на виїзд.
Також у муніципалітеті заявляють, що по всьому місту готелі мають надавати гостям знижку 50% до скасування обмежень на поїздки.
"Вони зобов'язані не підвищувати цін на розміщення та не відхиляти запитів туристів на продовження терміну перебування. Вони також повинні надати 50-відсоткову знижку на продовження терміну перебування", - пояснив заступник генерального секретаря муніципального уряду Санья Йє Кайчжун.
Туристи, які застрягли на острові, скаржаться, що в них немає дати повернення, як і немає жодного бачення щодо цього.
"Ми бронюємо щодня, і рейс скасовується щодня", — розповів на TF1 французький турист Ніколя Костер, який продовжує залишатися на острові Хайнань.
Як повідомлялось, Китай є єдиною великою економікою, яка продовжує застосовувати стратегію нульового поширення COVID-19, запроваджуючи карантинні заходи та тривалі карантини.
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09 08 2022 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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