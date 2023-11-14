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На лівано-ізраїльському кордоні загострюються військові дії – Reuters

14 листопада 2023, 14:57
На лівано-ізраїльському кордоні загострюються військові дії – Reuters
Фото: facebook.com idfonline
Лідер терористичної "Хезболли" заявляє, що ліванський фронт "залишатиметься активним".

Військові дії на лівано-ізраїльському кордоні, що тривають кілька тижнів, загострилися.

Про це пише Reuters. 

За даними західних журналістів, жертви зростають з обох сторін. Відповідна ситуація "підживлює занепокоєння щодо розширення конфлікту між Ізраїлем і ліванською групою "Хезболла", яку підтримує Іран". 

Організація першої служби реагування, яка пов’язана з Рухом "Амаль", який є союзником "Хезболли" заявляє, що ізраїльські удари забрали життя двох людей на півдні Лівану в понеділок, 13 листопада. 

"Хезболла" веде перестрілку з ізраїльськими військами після того, як її палестинський союзник Хамас розпочав війну з Ізраїлем 7 жовтня. Ці перестрілки є найбільшим насильством на кордоні з часів місячної війни Ізраїлю та "Хезболли" 2006 року", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Видання нагадує, що лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла заявив у суботу, 11 листопада, що ліванський фронт "залишатиметься активним". Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок, 13 листопада, попередив "Хезболлу" не розширювати свої атаки.

"Це гра з вогнем. На вогонь буде відповідати набагато сильнішим вогнем. Вони не повинні випробовувати нас, тому що ми лише трохи продемонстрували свою силу", - сказав він.

ІзраїльЛіванкордонвійна з Росієювійна в Україніросія окупанти

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