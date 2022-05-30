CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЕвакуацію з Луганщини офіційно зупинено. Сьогодні, 30 травня, росіяни обстріляли авто, яке їхало забирати людей, загинув французький журналіст Леклерк Імхофф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині офіційно зупинили евакуацію: ворог обстріляв авто, загинув іноземний
Фото: з вільного доступу
Про це в Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Укрінформ.
"Евакуацію офіційно зупинено. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст", - написав очільник ОВА.
Він додав, що сьогодні броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області і потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
Читайте також: Біля Попасної внаслідок авіаудару загинув журналіст із Тернополя
Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Донецьку область росіяни обстрілюють зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», «Смерч» тощо.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2022 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Kalush Orchestra продали кубок Євробачення за $900 тисяч
- ВІДЕО Журналісти ТСН на Донбасі потрапили під обстріл у прямому ефірі
- ФОТО Загальна сума прямих збитків інфраструктури вже перевищує $105,5 мільярда - KSE