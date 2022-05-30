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На Луганщині офіційно зупинили евакуацію: ворог обстріляв авто, загинув іноземний

Евакуацію з Луганщини офіційно зупинено. Сьогодні, 30 травня, росіяни обстріляли авто, яке їхало забирати людей, загинув французький журналіст Леклерк Імхофф.
На Луганщині офіційно зупинили евакуацію: ворог обстріляв авто, загинув іноземний Фото: з вільного доступу
Про це в Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Укрінформ.
 
"Евакуацію офіційно зупинено. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст", - написав очільник ОВА.
 
Він додав, що сьогодні броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області і потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
 
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Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Донецьку область росіяни обстрілюють зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», «Смерч» тощо.
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30 05 2022 16:03
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