На Луганщині офіційно зупинили евакуацію: ворог обстріляв авто, загинув іноземний

Евакуацію з Луганщини офіційно зупинено. Сьогодні, 30 травня, росіяни обстріляли авто, яке їхало забирати людей, загинув французький журналіст Леклерк Імхофф.

Про це в Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Укрінформ.

"Евакуацію офіційно зупинено. рашисти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст", - написав очільник ОВА.

Він додав, що сьогодні броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області і потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

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Як повідомляв Укрінформ, у Луганській області тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Донецьку область росіяни обстрілюють зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», «Смерч» тощо.