На Львівщині понад півсотні нацгвардійців потрапили до лікарні з харчовим отруєнням

Всіх військовослужбовців було відправлено до військового госпіталю в місто Золочів

На Львівщині, у одній із військових частин 57 нацгвардійців потрапили до лікарні із харчовим отруєнням.

"До медичного пункту військової частини 4114 29 квітня звернулись 27 військовослужбовців зі скаргами на погане самопочуття, з ознаками розладів травлення. Всіх військовослужбовців було відправлено до військового госпіталю в місто Золочів. Наступного дня, для локалізації можливої інфекції, в госпіталь було відправлено ще 30 військовослужбовців з вірогідними ознаками", - повідомили у прес-службі Західного територіального управління Нацгвардії України, інформує Hromadske.

До лікарні контрактники почали звертатись після Великодня. Наразі причина отруєння невідома. За цим інцидентом військова прокуратура відкрила кримінальне провадження, за фактом недбалого ставлення до військової служби. Лікарі повідомили, що стан військовослужбовців задовільний.

"У військовій їдальні харчується понад 300 чоловік, тому говорити про те, що військовослужбовці з’їли неякісні продукти харчування в їдальні, немає підстав.В їдальні військової частини були відібрані проби харчових продуктів, готової їжі, змиви та інше", - повідомили у прес-службі Західного територіального управління Нацгвардії України.

Нагадаємо, 20 осіб із військової частини, що дислокується у Василькові, перебували під наглядом лікарів Головного військового клінічного госпіталю через проблеми з травною системою.