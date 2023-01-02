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ПОЛІТИКА

На Львівщині Служба безпеки затримала російського агента

02 січня 2023, 15:00
На Львівщині Служба безпеки затримала російського агента
СБУ Львівщина
Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів

У ході багатоетапної спецоперації на заході України Контррозвідники Служби безпеки затримали ворожого російського агента. Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику російської терористичної організації, повідомляє СБУ.

Затриманий збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку, потім перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.

Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів.

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


війнаУкраїназатриманняагентирф тероризм

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