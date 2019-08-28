На Львівщині в результаті вибуху обвалився житловий будинок: є жертви, - ОНОВЛЕНО
У результаті вибуху загинуло двоє осіб, ще сімох госпіталізовано. Серед постраждалих - шестирічний хлопчик, двоє дівчаток у віці 9 і 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також дві жінки віком 39 і 41 рік. Особи загиблих встановлюють, повідомляють на сайті поліції Львівської області.
Фото: ДСНС
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформацію про кількість постраждалих і загиблих уточнюють.
На місці події працюють всі підрозділи поліції області.
Фото: ДСНС
"Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", - розповів в.о. начальника обласної поліції полковник Тарас Сабанюк.
Фото: ДСНС
Оновлення. Під завалами будинку в Дрогобичі можуть перебувати ще п’ятеро людей.
"За оперативними даними, ще під завалами може перебувати п’ять осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість проживаючих людей в цих квартирах", - заявив на брифінгу заступник директора департаменту реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський.
Він додав, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і продовжуватимуться до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою. До проведення робіт залучені близько 450 осіб і 65 одиниць техніки.
Наразі усіх мешканців вивели з будинку, їм надається необхідна психологічна допомога і вирішується питання про їх відселення.
Нагадаємо, в грудні минулого року у Фастові через вибух обвалився ріг п'ятиповерхівки. Унаслідок цього загинули дві людини.
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