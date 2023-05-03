На людство чекає рекордна спека – The Guardian

Існує дуже висока ймовірність появи кліматичного явища, відомого як Ель-Ніньо.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що метеорологічне явище Ель-Ніньо спричинить підвищення температур на планеті до нових теплових рекордів.

Про це повідомляє The Guardian.

“Це змінить погодні та кліматичні моделі в усьому світі”, — сказав журналістам у Женеві Вілфран Муфума Окіа, голова регіонального відділу прогнозування клімату ВМО.

Ель-Ніньо є природним кліматичним явищем, яке зазвичай пов’язане зі збільшенням спеки в усьому світі, а також посухою в деяких частинах світу та сильними дощами в інших місцях, востаннє його фіксували у 2018-19 роках.

У 2020 році світ постраждав від надзвичайно тривалої Ла-Нінья – протилежності Ель-Ніньо, яка супроводжується похолоданням і яка закінчилася на початку цього року, поступившись місцем нинішнім нейтральним умовам.

ООН заявила, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію, незважаючи на те, що ефект охолодження Ла-Ніньї тривав майже половину цього періоду. Без цього погодного явища ситуація з потеплінням могла б бути ще гіршою.

Ла-Нінья “діяла як тимчасове гальмо для підвищення глобальної температури”, — сказав у заяві глава ВМО Петтері Таалас. Тепер, за його словами, “світ повинен підготуватися до розвитку Ель-Ніньо”.

За його словами, очікуване потепління клімату “швидше за все призведе до нового сплеску глобального нагрівання та збільшить шанси побити температурні рекорди”.

На даному етапі немає жодних ознак сили чи тривалості наближення Ель-Ніньо. Останній його прояв вважався дуже слабким, але попередній, між 2014 і 2016 роками, став одним з найсильніших за всю історію, що мало жахливі наслідки.

У ВМО зазначили, що 2016 рік був “найтеплішим роком за всю історію спостережень через подвійний удар дуже потужної події Ель-Ніньо та спричиненого людиною потепління через парникові гази”.

Оскільки вплив Ель-Ніньо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його появи, вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році, йдеться в повідомленні.

“Ми очікуємо, що в найближчі два роки буде серйозне підвищення глобальних температур”, — сказав Окіа.