На марші "Безсмертного полку" в Києві очікуються п'ять тисяч осіб, – поліція

За його словами, в поліцію столиці надійшла заявка Київської міської організації ветеранів на проведення маршу "Безсмертний полк"

У столиці 9 травня пройде марш "Безсмертного полку", в якому очікується участь близько 5 тисяч осіб.

"Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро Арсенальна до Парку Слави, час також - з 9 до 12", - повідомив журналістам у п'ятницю в Києві начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Така акція вже проводилася не раз, і поліція розуміє всі можливі ризики, нагадав він.

Забезпечувати правопорядок під час маршу, за словами Крищенка, буде орієнтовно така ж кількість правоохоронців, як і в минулому році - близько 2 тисяч осіб.

"Ми бачимо з урахуванням політичного процесу в країні, що у однієї частини людей є якісь певні надії, а в іншої – деякі побоювання, що поліція, можливо, буде більш лояльно ставитися до заборонених символів", – зазначив начальник столичної поліції.

"Хочу одних попередити, а інших заспокоїти, що поліція буде виконувати норми закону про декомунізацію. Є символи, які заборонені, і, як і минулого і позаминулого року, поліція буде їх вилучати, складати адміністративні протоколи, вживати профілактичних заходів", – пояснив Крищенко.

Він також закликав патріотично налаштованих громадян надавати поліції допомогу в забезпеченні правопорядку.

При цьому він зазначив: "Ніяких ексцесів ми не очікуємо поки що. Упевнений, що все пройде спокійно, ми зможемо забезпечити цей захід з дотриманням норм законодавства, в тому числі про декомунізацію".

Також Крищенко додав, що поки що це єдина заявка на проведення акцій 9 травня.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін відповів на заклик телеканалу "Інтер" провести в Києві акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" аналогічну російській акції "Безсмертний полк".

"Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - написав він