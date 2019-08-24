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У Києві на Майдані почалися святкові заходи до Дня Незалежності, - ВІДЕО

Заходам передувала хвилина мовчання за загиблими героями Небесної сотні. Її оголосив президент Володимир Зеленський
На Майдані Незалежності в Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності України.
У Києві на Майдані почалися святкові заходи до Дня Незалежності, - ВІДЕО Фото: president.gov.ua

"Шановні українці, ми починаємо День Незалежності України з місця, де заради збереження нашої незалежності кращі сини і дочки України віддали свої життя, своє майбутнє заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім: спасибі! Вічна пам'ять загиблим", - сказав президент.

Після цього президент Зеленський і перша леді поклали квіти біля меморіалу на алеї Небесної Сотні і спустилися вниз на Майдан Незалежності, де було піднято прапор України і кілька разів виконаний державний гімн.

У виступі взяли участь композитор Мирослав Скорик, який зіграв на піаніно, хіп-хоп співачка Аліна Паш, поп-співачка Тіна Кароль.

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