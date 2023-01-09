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CУСПІЛЬСТВО

На майно ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів наклали арешт

09 січня 2023, 10:23
На майно ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів наклали арешт
Дмитро Табачник. Фото: kmu.gov.ua
Служба безпеки України наклала арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів США.
"Для того, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала", — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
 
Серед майна, на яке наклали арешт, є:
 
½ квартири в історичній частині Києва площею 126 квадратних метрів;
житловий будинок площею понад 600 квадратних метрів;
5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
банківський рахунок на 147 тисяч доларів.
 
 
Нагадаємо, у листопаді 2022 року колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
 
Наразі Табачник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму, кажуть в СБУ. Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
 
Хто такий Табачник?
 
Дмитро Табачник народився в Києві. У різні роки був керівником пресслужби уряду за правління Леоніда Кучми (грудень 1992 — березень 1993), керівником виборчої кампанії кандидата в президенти Леоніда Кучми (1994 рік) та народним депутатом.
 
З 11 березня 2010-го до 23 лютого 2014 року був на посаді міністра освіти й науки. Табачник зробив низку скандальних заяв. Зокрема він казав про обов'язковість знання російської літератури. Натомість журналісти з'ясували факти відмивання коштів у Міносвіти за часів Табачника.
 
Після Революції гідності Табачник утік з України. У 2015 році ексміністра оголосили в розшук у справі про розтрату майна через зловживання службовим становищем.
Дмитро ТабачниквійнаСБУарешт майна

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