На майно ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів наклали арешт

Служба безпеки України наклала арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів США.

"Для того, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала", — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ

Серед майна, на яке наклали арешт, є:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 квадратних метрів;

житловий будинок площею понад 600 квадратних метрів;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тисяч доларів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді . За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Наразі Табачник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму, кажуть в СБУ. Йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Хто такий Табачник?

Дмитро Табачник народився в Києві. У різні роки був керівником пресслужби уряду за правління Леоніда Кучми (грудень 1992 — березень 1993), керівником виборчої кампанії кандидата в президенти Леоніда Кучми (1994 рік) та народним депутатом.

З 11 березня 2010-го до 23 лютого 2014 року був на посаді міністра освіти й науки. Табачник зробив низку скандальних заяв. Зокрема він казав про обов'язковість знання російської літератури. Натомість журналісти з'ясували факти відмивання коштів у Міносвіти за часів Табачника.

Після Революції гідності Табачник утік з України. У 2015 році ексміністра оголосили в розшук у справі про розтрату майна через зловживання службовим становищем.