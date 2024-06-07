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На Медведєва, Соловйова і Симоньян подали звернення до Міжнародного кримінального суду

07 червня 2024, 21:33
На Медведєва, Соловйова і Симоньян подали звернення до Міжнародного кримінального суду
Фото: adm.te.court.gov.ua
Правозахисники звернулися до МКС із проханням покарати російських розпалювачів війни.

Експрезидент рф Дмитро Медвєдєв, пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян, а також інші російські "яструби" можуть стати об'єктами розслідування Міжнародного кримінального суду через розпалювання ненависті в публічному просторі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Міжнародна федерація з прав людини (FIDH) спільно з Харківською правозахисною групою та іншими правозахисниками направили звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Правозахисники акцентують, що низка громадян росії займаються розпалюванням ненависті в публічному просторі, що є злочином проти людяності.

У зверненні, крім Медведєва, Соловйова і Симоньян, також фігурують голова державної медіагрупи "россия сегодня" Дмитро Кисельов і телеведучий Сергій Мардан. За оцінками правозахисників, ці особи розпалювали ненависть проти українського цивільного населення, тим самим заохочуючи і сприяючи воєнним злочинам, які скоювали російські солдати на окупованих територіях України.

Ще одним фігурантом звернення є перший заступник керівника адміністрації президента рф Олексій Громов, якого вважають організатором цієї кампанії ненависті в російському медіапросторі.

"Щодня українці гинуть під російськими бомбами; мирних українців в окупації затримують і катують, українських дітей депортують до росії. Ці серйозні порушення прав людини були б неможливими без дегуманізуючої кампанії російських пропагандистів, які таким самим чином - винні, як і ті, хто натискає на курок, вбиваючи українських мирних мешканців", - заявила віце-президентка FIDH Олександра Матвійчук.

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